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﻿馬場浮世繪——愛馬慈善晚會圈中支持眾

2018-09-15 列印
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  香港愛馬女士協會於前晚與藝人蘇志威的服裝公司合辦時裝表演暨慈善晚會，騎師潘頓及太太Nicole、郭能和太太Trish、史卓豐與未婚妻Hannah，還有愛馬女士協會主席葉思貝，齊齊充當模特兒行Catwalk，是次活動共籌得約38萬元，將分贈包括匡智會、基督教家庭服務中心和逸傑國際慈善基金會三個慈善機構。

  除了幾位騎師之外，當晚尚有不少馬圈中人出席，如賀賢太太李姿敏、梁家俊夫婦、「晨曦寶馬」馬主梁浩然、「雷超」馬主廖舜康、「醒目名駒」馬主明寶婷等，為數逾二百人，可見馬圈中人對做善事都不遺餘力。

馬場浮世繪
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