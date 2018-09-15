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﻿馬場浮世繪——幸運如意遠征前最後練兵

2018-09-15 列印
  昨晨沙田馬場舉行五組泥地試閘，焦點為「幸運如意」作遠征前最後一次試閘，結果在楊明綸胯下輕鬆取勝。其練馬師呂健威表示，對該駒復操後兩次試閘的表現感到滿意，並將按原定計畫於下周二啟程前往日本。至於屆時將策騎「幸運如意」出賽的騎師柏寶，在休戰將近兩個月後，已於上周六復出在玫瑰崗馬場策騎出賽。柏寶將於今午在費明頓馬場上陣，然後在本月二十五日待「幸運如意」離開檢疫營轉往中山競馬場時，他便會前往日本，並為馬兒作最後試跑。

馬場浮世繪
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