馬場浮世繪
馬場浮世繪——幸運如意遠征前最後練兵
馬場浮世繪
「山竹」殺到明日吹12級暴風
被喻為史上最強颱風「山竹」逐漸逼近，預料明天最接近香港。本港天文台昨晚十時二十分發出一號戒備訊號，較早前更調高風力預測，周日離岸高地將吹十二級颶風，即相當於十號風球襲港。天文台助理台長鄭楚明昨天明言，...
2018-09-15
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阻北韓賺取海外收入 美制裁中俄兩公司
中美貿易談判似有轉機之際，美國總統特朗普卻大潑冷水稱美國並無一定要和中國簽署協定的壓力：中國外交部發言人再次敦促美方決策者，盡快回歸理性，停止單邊主義及貿易保護主義的做法。美方再度出招，宣佈向一間總部設在中國的科技公司、其北韓籍行政總裁和一家俄羅斯附屬公司實施制裁。 雖然白宮經濟顧問日前公佈，特朗普政府已邀中國官員重新展開貿易談判，特朗普卻在Twitter中表示，美國並無一定要和中國簽署協定的壓力，又指中國才有這種壓力。他稱，美國的市場蓬勃，中國的市場則在崩潰中。北京外交部發言人耿爽稱中美貿易摩擦討論誰損失較多，並沒任何意義。 美國財政部也宣佈，把中國延邊銀星網絡科技公司、...
2018-09-15
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論文奪搞笑諾獎 受氣找公仔發洩
加拿大安大略省勞里埃大學商學院助理教授梁琳迪和同事數月前發表研究報告，指任何人若在公司內受氣及遇到不公，毋須動手揍老闆一頓，只需上網找一個虛擬公仔凌虐一番，盡情發洩，便可令情緒回復平靜，這篇論文為她贏...
2018-09-15
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PARK YOHO 入場價451.3萬
元朗新盤PARK YOHO Napoli公佈首批144伙價單，包括開放式至三房戶，折實平均呎價15211元，發展商提供最高16%折扣，451.3萬入場，另亦設十成按揭大吸換樓客。 新地副董事總經理雷霆...
2018-09-15
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騰訊重上330元 恒指續彈271點
中美貿易戰有重啟談判希望，刺激周四大升近700點。事隔一日，美國總統特朗普又表示，沒有感到必須與中國達成貿易協議壓力，雖然美國一改口風，但港股延續周四升勢，恒指再升271點，收報27286點，全周累漲312點。其中騰訊（700）重上330元，收市升1.9%。 恒指承接隔晚美股造好，昨日高開215點，早段大致維持升勢；午後港股再次發力，最高曾漲325點，高見27340點，收報27286點，升271點，惟成交額按日減少近200億元，至868億元。 賭業股止瀉回升 多隻藍籌股延續升勢，國際金融股造好，滙控（005）升0.5%，收報67.9元；友邦（1299）升1.3%，收...
2018-09-15
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拔「刺」迎歐聯 開路紅鋒
雖然穿上利物浦九號，但假中鋒羅拔圖法明奴最大責任不是士哥，而是充當橋頭堡。他的默默耕耘得到拍檔沙迪奧文尼捧為球隊英超四連勝最大功臣，連巴西教練迪堤也在剛國際賽期派他擔正，套用紅軍進攻模式。該隊今晚英超續有此子開路，可望作客擊敗正鬧兵荒的熱刺，為下周歐聯振聲威，客勝去馬！（Now621台今晚7:30直播） 作為利物浦鋒線三叉戟之一，法明奴甚少成為焦點，事關此子在場上經常跑動替隊友拉開空位，或者失掉控球權即上前壓逼對手，故今季英超僅入一球。不過，沙迪奧文尼直言他才是致勝關鍵：「雖然很多人談論我和穆罕默德沙拿，但沒有法明奴做開路先鋒，己隊進攻根本不能如行雲流水。」 法明奴今夏世界...
2018-09-15
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抵價入貨 享烘焙樂
自懷孕以來，逐漸體會食得健康的重要性，亦愛上自家烹調的樂趣，連家中的廚具亦來個大翻新。最近發現不少廚具品牌都推出開倉減價，像今天為大家介紹的美亞廚具，就以低至兩折發售，快為廚房添新裝喇！ 提到高CP值...
2018-09-15
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富二代男友照住 唔憂做 薛凱琪自由身 風騷歎茶
37歲嘅薛凱琪（Fiona、阿Fi），月前同合作6年嘅太陽娛樂約滿後無續新約，有傳好友麥浚龍（Juno）曾斟佢過檔；同時，「娛圈大亨」古天樂（古仔）旗下開設多間經理人公司，亦有意羅致Fiona。加上有...
2018-09-15
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巴士的點評——無謂的比賽培訓，不要參加太多
最近有家長投訴子女參加到泰國作數學奧林匹克比賽的旅行團，但該團除了違反旅遊協會指引，沒有領隊隨團之外，更由當地導遊介紹靈異風俗「養鬼仔」，令到隨團的學童及家長深感不安。 據揭發事件的工聯會說，學生參加比賽要捆綁參加旅行團。而主辦單位是私人公司，「亞洲國際數學奧林匹克比賽」，也不是「國際數學奧林匹克」的比賽，活動和機構的認可性成疑，該會要求教育局及消委會等機構跟進。 我自己數學一般，沒有參加過奧數比賽，請教了一個數學成績很好的朋友，她三十多年前在中學會考時數學拿A級，在上世紀七十年代也參加過國際數學奧林匹克比賽。原來奧數比賽歷史長久，第一屆比賽於一九五九年舉行，朋友在四十年前...
2018-09-15
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馬場浮世繪——愛馬慈善晚會圈中支持眾
香港愛馬女士協會於前晚與藝人蘇志威的服裝公司合辦時裝表演暨慈善晚會，騎師潘頓及太太Nicole、郭能和太太Trish、史卓豐與未婚妻Hannah，還有愛馬女士協會主席葉思貝，齊齊充當模特兒行Catwa...
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