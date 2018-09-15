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﻿馬場浮世繪——時尚煲呔日記招昨舉行

2018-09-15 列印
  東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」將於下月二十一日在沙田馬場舉行，贊助商東方表行昨午假跑馬地馬場快活看台舉行記者會，公布當日賽事節目內容。記者會開始前，獲邀出席的嘉賓包括騎師潘頓和梁家俊，以及練馬師羅富全更參加Gentleman Walk，與其他嘉賓和模特兒由希慎廣場步行往跑馬地馬場，吸引了不少途人圍觀。

馬場浮世繪
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