﻿馬場浮世繪——山竹肆虐昨晨課取消

颱風「山竹」襲港，大肆破壞，沙田馬場內亦有多處塌樹，因移除所有樹枝和垃圾需時，更防礙到工作人員上班兼構成危險，所以早於周日晚上，兩地馬房營運及馬主服務主管鄭奇龍已通知所有練馬師，昨日晨課取消，所有操練跑道、踱步圈和游泳池都關閉。但由於周日早上已晨課，而且部分馬匹原應在周日上陣，所以有些倉主都安排廄內馬匹用行馬機或在馬房的踱步圈踱步，甚至於下午到停機坪出踱，以維持一定運動量兼「泄火」。



至於馬場經過「山竹」吹襲後，多處都有塌樹，以通往馬房及行政大樓的馬路災情最嚴重，阻礙所有車輛出入。工作人員只可徒步或踩單車才可通過，另外，停機坪對出隧道的假天花就嚴重下塌及消防喉爆裂，幸好無人受傷。



因跑道運作受「山竹」影響，原定於今早舉行的全天候跑道試閘，應一眾練馬師要求，已改期於明早舉行。此外，如天氣情況許可，全天候小跑道將於今日耙地，明天則不會有此安排。



馬場浮世繪