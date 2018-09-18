﻿飛星凱旋急請纓

由於颱風襲港令前日沙田賽事取消，所以原定在當日出賽的馬匹，若報爭本周六賽事都獲優先出賽資格。於是苗禮德便為「飛星凱旋」、「烽煙四喜」和「龍騰摘星」三駒再報名，他表示本來無打算派馬參加該三組賽事，當然樂於讓三駒請纓，因為這三匹馬既已做好準備，亦希望悉數能盡快交出好表現。



灰馬「飛星凱旋」今季評七十五分，屬接近服役以來的新高點起步，不過上場初出跑千四米仍可跑得第五名，表現絕對不差，周六再報同程，苗禮德說：「雖然『飛星凱旋』評分已近飽和，但陣上表現相當穩定，跑千四米尤其準繩，縱使落敗亦多數所負不遠。上場牠季內初出即後上跑得接近，估計熱身一場後，將有助提升狀態，希望可憑路合態勇的優勢，能克服評分高企的難度入三甲，若能取勝當然更好。」



「烽煙四喜」於暑假時轉投苗廄後，周六將復出跑四班千六米。苗禮德認為此駒經上季尾連番拼搏，評分已上升不少，猶幸他接手後發現馬兒健康正常，於是便立即安排操練，而經過連課快跳及試閘，狀態進展良好，今仗將能以佳態迎戰。練者又指近日天氣不穩，倘若到時臨場有雨令場地變化，將進一步提高「烽煙四喜」的爭勝機會。



「龍騰摘星」於上季尾轉苗廄初出，可惜因衝閘並拋下騎師而不戰而敗，今季捲土重來，苗禮德認為上季此駒只是敗於意外，並不存在脾氣問題，而經過暑期休息，馬兒比上季有更完善的操練，爭機勝會亦比上季尾時更樂觀。



「無疑馬兒的狀態只是初起，不過正好以今戰作為實力考驗，若能一戰功成固然最好，但即使表現欠佳，也可作為參考，方便日後部署。」苗禮德說。



特約記者︰文傑