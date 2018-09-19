  • 2018年9月20日 星期四
  • 27º
  • 88%
熱門： 返工山竹中秋復課楊盼盼

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——霍利時兒子捷報頻傳

2018-09-19 列印
　　霍利時兒子Luke，上周日在南非斯高維爾馬場策騎Jaunita贏出今季第十三場頭馬，從騎以來頭馬數字上升至三十九場，只欠一場便再次升格，屆時上陣只獲減三磅。Luke於今年四月下旬才贏出首場頭馬，之後在不足五個月便有此成績，可謂相當驚人，近年只有上季冠軍騎師兼冠軍見習騎師希威森可以媲美。Luke極有可能在今季之內贏滿六十場頭馬，不過受當地條例所限，即使贏滿六十場頭馬，只是上陣不再獲減磅，但仍要完成五年見習期才能夠升正大師傅。眼見兒子有此成績，霍利時近期當然心情甚佳，更不時在社交網站讚賞其表現。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd