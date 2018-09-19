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﻿馬場浮世繪——互調運馬程序為邊個邊個

2018-09-19 列印
　　由於颱風「山竹」日前襲港，馬會取消了前日和昨日來往沙田和從化馬場的運馬安排，並將原定明日由沙田運往從化及後日由從化往沙田的運馬程序互調。馬會有此安排，應是基於讓將在周六上陣的馬可趕及在出賽前四十八小時由從化運回沙田，而首次上陣的蔡廄馬「邊個邊個」正是唯一受益者，且看屆時其演出如何。

馬場浮世繪
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