﻿巴基之友進步未止

周六沙田日賽，田泰安暫定已有八匹座騎，他昨晨收操後坦言，上周日本來手握不少實力座騎，可惜賽事因打風取消，令他失去不少贏馬機會，幸好今戰的座騎中仍不乏爭勝分子，有望彌補周日之損失，他表示當中又以「巴基之友」和「紅衣優駿」的機會最好。



「巴基之友」於上季尾一出即勝，加上同主馬「巴基之星」乃上季最受歡迎馬匹，所以今季初出亦備受注視，結果後上跑第三。賽後練馬師告東尼表示，此駒質素應只值二班尾左右，但跑過該場後將有進步。而田泰安對練者的評論深表認同，並補充說：「『巴基之友』年紀輕且出賽經驗少，目前仍在學習階段，剛戰末段我已不斷催策，但牠遲遲才發力衝前，不過我認為吸收過此賽經驗後，牠將會逐漸學會競賽。今仗再跑千四米，同場對手實力相若，可期演出會有進步，能贏馬補中便最好不過。」



「紅衣優駿」上季轉投羅富全馬房後，迅即贏出四場頭馬，雖然其後演出回落，但田泰安認為今仗仍有可爭之道：「雖然『紅衣優駿』在季尾幾場未能建功，但馬兒評分急升之後，需時適應亦屬正常，何況牠每仗皆所負不遠，反映在目前評分仍具競爭力。經過暑期休息後，牠的健康體力已完全回復，上周二試泥閘更大勝而回，狀態進度令我深感滿意。今次牠復出跑千四米，起碼有一戰之力，我預期應有三甲機會。」



「快樂神駒」上場在谷草中距離跑第二，田泰安表示馬兒評分不算有利，但今季跟上季同期一樣，其狀態冒升得快，而今戰跑田草千八米亦屬曾上名途程，只要屆時能跑出本身水準，亦會相當接近。



特約記者︰文傑