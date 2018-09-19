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﻿鍊金手記——增加派彩 對抗冷場

2018-09-19 列印
　　季初馬匹報名並不踴躍，兩項已舉行的盃賽特首盃及廣東讓賽均現冷場，後者更只有五駒角逐。

  面對馬少場合，投注意欲自然下降，即使像筆者般喜歡每場投注的馬迷，亦會因賠率乏味而卻步，直接令投注額有影響。

  筆者上周到日本旅遊，順道前往川崎馬場參觀，發現日本馬會又有新猷，於限定期間內的兩歲馬賽事，包括新馬、未勝利及五百萬下，獨贏派彩一律增加百分之五，此舉明顯為提升冷場投注吸引力而設。

　　相比起香港馬會，只以增加賽事獎金吸引馬主報名避免冷場，日本馬會的做法更可取，雖然並非甚麼大數目，但以增加派彩吸引投注，方向上總比要求馬主報名濫竽充數正確，值得香港效法。

燈神

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