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﻿馬場浮世繪——從化首試草閘三華將參與

2018-09-20 列印
　　昨晨沙田馬場試閘完畢，黃皓楠、吳嘉晉和見習騎師巫顯東立即就乘坐馬會安排好的專車前往從化，這三位華將抵埗後會先休息一晚，然後於今早參加從化馬場首次舉行的草地試閘。

　　本來馬會打算於下月二十日才首次在從化舉行草地試閘，如今提早一個月乃因練馬師主動要求。今日從化五組草地試閘的途程均為千二米，三位騎師於試閘完畢後，便會立即返回香港，以備戰周六的沙田賽事。

馬場浮世繪
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