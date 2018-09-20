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﻿馬場浮世繪——國慶賽事蔡楠獻唱國歌

2018-09-20 列印
　　十月一日（星期一），沙田馬場將一如往年舉行國慶賽馬日，重頭戲是今季首兩場國際三級賽事，國慶盃跑一千米、慶典盃跑千四米。頭場開跑前，中央歌劇院著名女高音蔡楠會在馬匹亮相圈，在香港警察樂隊伴奏下，獻唱國歌及經典名曲。此外，馬場將有多款精品發售，包括與香港郵政合作發行的特別版紀念封，以及「Ric Tse Legography」設計精品，場內餐廳則會供應特色美饌。至於訪港旅客，當日可憑有效旅遊證件或護照，免費進入沙田馬場公眾席，馬場會於早上十一時開放。

馬場浮世繪
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