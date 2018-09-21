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﻿馬場浮世繪——從化首次草閘昨順利舉行

2018-09-21 列印
　　從化馬場昨晨舉行首次草地試閘，共有二十八駒參加，分為五組進行，途程均為千二米，騎師黃皓楠、吳嘉晉和見習生巫顯東，均到場策馬出試。另外有派馬試閘的練馬師徐雨石、告東尼、葉楚航、蘇偉賢和沈集成亦有到場觀看。策騎「環保動力」贏出其中一組試閘的黃皓楠表示，從化馬場的草地跑道較沙田鬆軟，馬匹在跑道上競跑十分舒服，對訓練馬匹肯定有幫助。

馬場浮世繪
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