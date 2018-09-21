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﻿馬場浮世繪——澳門新季周日開鑼

2018-09-21 列印
  澳門一八至一九年度新馬季將於本周日開鑼，適逢今年澳門馬會成立三十周年，因此將安排於二○一九年一月十三日舉行澳門馬會三十周年紀念盃，同日亦會舉辦第二屆國際男女混合騎師挑戰賽，屆時請來自亞洲、澳紐、歐洲和美國的騎師來澳獻技。另外澳門打吡則於七月二十七日舉行。

馬場浮世繪
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