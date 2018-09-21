﻿張氏理論——周日跑馬 有好有壞

於八九十年代，英國仍未有星期日賽馬，香港的沙田賽日仍以星期六為主，每月最多一次星期日賽馬，但當時愛爾蘭已編有不少星期日賽馬，如愛爾蘭打吡是安排在星期日舉行的，原因有二，一是希望英國大騎師於無當地賽事下而到愛爾蘭客串大賽日，二是將賽事播到美國，時間正好是美國東岸早晨。



到了世紀末，英國才開始有星期日賽馬，反而香港於九十年代初已開始改用星期日為主要賽期，到近十多年，每月只有一次星期六賽日，其餘全是星期日了。但時移世易，愛爾蘭馬會決定下季減三次星期日賽馬，且於暑假內保持至少三個星期日不賽馬，用意是不想賽馬太影響家庭日，不止是馬迷，也包括馬圈人士。



於香港，星期日賽馬入場人數明顯多於星期六，因為不少人只於星期日休息，就算是星期六只上班半天，由於頭場是於一時開跑，不少人趕到沙田馬場已是二時以後，老張無確數統計，但星期六的沙田馬迷只有星期日的一半。



張福元



