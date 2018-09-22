﻿勝在有方——鞍歌有望升正

「鞍歌」今年轉到谷草和泥地短直路跑了九仗，其中六次入三甲，對上七仗更全入前四名，喜見演出轉穩。上季尾初跑泥地千二遇濕慢地，能氣走「大紅包」，約有三班中級水準。今季首仗見同日對上一場泥地頗不利前置，以為形勢不利，怎料段段快跟下自造45秒48，跟得如此急兼早段走不利路段，仍能力拒受讓十四磅而形勢相對有利之「瑩之光」，鴛鴦地和快步速受益者「仁愛之星」也被拋離在三身位之外，屬極出色之亞軍，確認正常泥地也強勁，實齡未足五歲之PPG精英準繩中見進步。今用五磅生而少負七磅，排檔適中對手卻減弱，開氣後有望升正。



「真好漢」上季轉馬房後一出即在泥地千二氣走當時甚準之「雲信凡高」而拋離主馬群，其後兩次上名，仍有三班中級水準。今休夠後試大閘稍復好，體重回到合適水平，八歲馬蓄銳而來，有力爭亞軍。



方駿暉