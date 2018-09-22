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﻿翠絲過兩關——如釋重負奏鞍歌

2018-09-22 列印
　　第六場「鞍歌」上次負頂磅之下, 沿途跟前遇極快步速，埋門能遠遠拋離「鐵膽王」及「雲信凡高」，後兩駒最終大敗而回, 反觀「鞍歌」可取回一席亞軍，表現實在極之出色。今次換上巫顯東減磅出戰，只孭一二六磅如釋重負，應可順利補中。

　　第九場「醒目勇駒」原本在上周日出賽，當時已是筆者的首選，隔一周匆匆再報名，斷無理由打倒昨日的我，筆者依然認為牠機會看俏。皆因千四米才是其最佳射程，加上已收熱身之利，今次有一敲價值。

珊翠絲
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