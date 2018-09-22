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﻿伊仁絮語——喜蓮彩星憑質取勝

2018-09-22 列印
　　頭場「飛雲騅」至今五戰取得一冠兩位，雖然從未在全天候跑道上陣，但上季尾試泥閘得第二，走勢有前有後，加上父系為純泥地血統，母系則出自「拿高」，故預料應可應付泥地。今仗首次戴眼罩比賽，有助集中情緒，早段應有「有利高」、「砂漿邦」及「勇冠多」等駒放頭，牠可輕易留守中間較前位置，留待末段將對手一網成擒。

　　第七場「喜蓮彩星 」來港前貴為一級賽巴黎大賽盟主，可惜遲遲未適應水土，成績持續低迷，評分亦由高位調減不少。此駒在暑假移師從化受訓，上仗復出跑谷草一哩，直路移至外疊衝刺，結果末段交出全組最快時間，表現大有進展。今返回大場角逐，復課見其韁口較前穩定，憑藉較高級數，有力打開勝門。

Ian
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