﻿馬場浮世繪——勝利寶石創造兩個「連捷」

今季舉行了五次賽事，新開倉的丁冠豪只有在其中四次派馬上陣，但就次次有馬贏！昨日練者派出「勇冠多」打頭陣，由於他之前曾經三勝頭場賽事，數據非常強勁，所以此駒閘前被捧成二點一倍的大熱門，可惜領放入直路不久便力弱，最終只能跑第八名。不過，丁仔第二匹上陣馬「勝利寶石」即能為練者挽回顏面，牠在利敬國胯下取勝，成為丁廄第一匹連捷馬，同時也是今季首匹連捷馬！



賽後丁冠豪高興地說：「『勝利寶石』是直路賽專家，今仗受讓亞軍『京京千里』十六磅之多，這無疑是決定勝負的因素。前駒雖然已經八歲，但我認為並未退化，相信稍後可繼續創佳績。」



馬場浮世繪