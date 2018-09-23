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﻿馬場浮世繪——姚本輝父子齊影頭馬相

2018-09-23 列印
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　　姚本輝的兒子姚浩豐今季加盟其父馬房，並且升任副練，與父親拍住上打江山。至於昨日輝哥有多駒被捧成熱門，可惜早段連番熱倒，直到第九場才憑「最新鮮」贏馬，賽後兩父子終於可以齊齊影張頭馬相。

馬場浮世繪
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