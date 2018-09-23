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﻿馬場浮世繪——帝豪寶貝文廄跨季報捷

2018-09-23 列印
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　　昨日又有兩位練者打開季內勝門，其中大摩憑「軍力勁」食頭胡，文家良則憑「帝豪寶貝」贏第三場，而後駒更是文廄上季的埋齋馬，成功跨季再贏。至於未開齋的馬房剩下鄭俊偉、蘇保羅和蔡約翰。

馬場浮世繪
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