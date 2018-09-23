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﻿馬場浮世繪——潘頓無馬贏心情好無奈

2018-09-23 列印
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　　潘頓昨戰由開飛起一直是騎師王大熱，可惜多場搏殺失手，全日最終只得三席亞軍及兩席殿軍，捧場客自然損失慘重，而騎者尾場騎完「壯思飛」後，向方嘉柏報告時亦表現無奈，心情相當麻麻。

馬場浮世繪
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