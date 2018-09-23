﻿喜得福捧花旗盃 史卓豐起孖兼封王 苗禮德三Ｗ做豐彩皇

昨日苗禮德憑「烽煙四喜」、「香江穩勝」及「豐彩皇」贏三W，而為前駒報捷的史卓豐，另贏容廄「大龍騰」，最終更成為騎師王。至於「豐彩皇」騎者利敬國則另贏丁廄「勝利寶石」，包辦第八口孖寶。其餘梁家俊策騎偉廄「喜得福」捧走花旗盃。



昨日苗禮德憑「烽煙四喜」、「香江穩勝」及「豐彩皇」中三元，是成績最好的練馬師，賽後他高興地說：「『烽煙四喜』由我接手時健康完全正常，可以立即安排操練，今次轉倉初出即勝，並不證明上手練馬師告達理不濟，只是此駒比較遲熟，今季續有進步而已。事實上，此馬今仗全程走三疊沒有遮擂，直路仍愈追愈勁，希望再出能夠再捷。『香江穩勝』身形龐大，上仗初出正好有收修身功效，今仗再出改配見習生黃俊，負磅驟減十磅，威脅自然有增。至於黃俊亦全程發揮出色，逐漸顯得成熟，而且現階段願意聆聽意見，希望其騎功能繼續進步。『豐彩皇』上季曾有傷患，但上季很多馬匹都有類似問題，幸好現在馬會新聘的釘甲匠幫助很大，情況改善不少。此駒今次雖是季內初出，但有備而臨，加上早段步速夠快，利敬國發揮理想，於是把握機會勝回一仗。」



至於為「烽煙四喜」建功的史卓豐，在此之前已憑容廄「大龍騰」贏馬，最終更成為騎師王，而練者容天鵬則指出：「『大龍騰』跑新鮮感最佳，泥地千二米亦是首本路程，我甚至認為牠能應付加程，只要情緒改善及健康正常，角逐田草千四米也有一爭之力。」



此外，梁家俊昨日憑「喜得福」捧走花旗盃，開季至今次次有馬贏，練者蘇偉賢指：「『喜得福』之前曾到從化接受訓練，狀態來得很好，上仗季內初出只因排十二檔才搏殺失手，今次排檔轉好便成功補中，不過牠已經缺乏進步，只勝在演出穩定，評分也有點着數。」



另一方面，大摩和文家良昨日都打開季內勝門，前者憑「軍力勁」食頭胡，他表示：「『軍力勁』由於未夠成熟，所以仍有很多壞習慣，負責操練的騎馬人花了不少心機調教，雖然牠今仗在泥地打開勝門，但我覺得日後跑草地也問題不大。」



而文家良憑「帝豪寶貝」跨季再贏，練者表示：「『帝豪寶貝』晨課表現懶洋洋，但今日上陣卻很努力競賽，最終能夠取勝令我感到驚喜，看來排一檔起步會是致勝關鍵。」



至於「帝豪」系昨日亦起孖，除了「帝豪寶貝」，還有尾場轉倉即勝的「帝豪寶寶」，練者沈集成透露：「『帝豪寶寶』情緒相當急躁，幸好到從化訓練之後，正好作針對性改善，令其更放鬆競跑。不過話雖如此，此駒還是抽內檔較合發揮。」



記者：文傑、亨利