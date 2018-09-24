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﻿馬場浮世繪——國際賽馬會議應總講投注

2018-09-24 列印
        第五十二屆國際賽馬組織聯盟會議，將於下月八日在法國巴黎舉行，整日會議內容會涉及多方範疇，早上議程主要是圍繞如何提升賽馬運動的投注額。

身兼國際賽馬組織聯盟副主席之一的香港馬會行政總裁應家柏，屆時將會遠赴法國巴黎，負責該部分會議及發表演說，內容包括如何提升賽事的出馬數目、如何利用新科技在推廣投注方面，以及介紹匯合彩池發展等。

馬場浮世繪
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