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﻿馬場浮世繪——縱橫大地星洲三冠首關得亞

2018-09-24 列印
        新加坡三冠系列賽事的首關萊佛士盃，昨午在克蘭芝馬場舉行，在這場總獎金超過五百七十萬港元的千六米星洲一級賽，昔日曾在香港服役的「縱橫大地」是回情商布文爭標，臨場被捧成四點六倍的次熱門，結果全程走位雖然一步不蝕，過終點時卻仍僅以短馬頭位，不敵由羅達策騎的大熱門「窮追不捨」僅跑第二。不過，「縱橫大地」的馬主收穫仍豐，扣除給予騎師及練馬師的部分獎金，仍約有八十八萬港元獎金進帳。

馬場浮世繪
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