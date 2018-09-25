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﻿馬場浮世繪——幸運如意抵日後食慾正常

2018-09-25 列印
　　將於本周日在日本角逐國際一級賽短途馬錦標的「幸運如意」，昨晨已離開檢疫馬房，並在早上十一時四十分抵達中山競馬場。跟隨馬匹到日本的呂廄騎馬人表示，「幸運如意」到埗後不停東張西望，但面對新環境，屬十分自然的事。另外到達日本接近一周之後，馬兒目前食慾正常，體重亦逐漸回升，昨日磅馬後的體重是一千零七十二磅。至於「幸運如意」未來的操練安排，則要待練馬師呂健威決定。

馬場浮世繪
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