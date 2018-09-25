﻿馬場浮世繪——馬會再檢討從化運馬程序

馬會將於短期內檢討目前馬匹往來沙田和從化馬場的安排。按現時規定，是周一和周四運馬由沙田到從化，周二和周五則由從化運馬回港，但隨着馬匹運送數目愈來愈多，加上練馬師希望在當地訓練的馬能夠在最合適的時間運回香港出賽，故都希望運馬程序能更有彈性。另一方面，面對國慶、春節和勞動節等內地長假期，邊境工作人員可能減少，或令過關時間延長，故馬會需要再研究，務求令長假期間運馬程序可順暢完成。



此外，馬會將在今年年底前，決定四位來季可以派馬進駐從化的練馬師人選，而因符合條件的練馬師不少，若有練馬師主動申請，不排除屆時會再增加名額。



馬場浮世繪