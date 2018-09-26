頭號目標——首驫一放迄終

剛周六賽事，頭場丁廄「勇冠多」被捧成兩倍大熱倒灶，馬房反而在其後的三班賽憑老來嬌「勝利寶石」擊退略超班的「京京千里」補中；另苗廄食出大三元，當中最意外是「烽煙四喜」跑快地且全程被頂在三疊，竟然可贏得跨季孖寶。以上兩件事看似沒有關連，但筆者得出的結論是，丁冠豪練馬功力雖高，但也不致於太神化，能夠開季不久便贏五W，某程度是因為馬匹來投前在上手馬房根本未得到充分發揮。事實上，丁廄的頭馬中，四W來自「勝利寶石」、「飛壹般」和「幸運神駒」，全是出自已散倉的李廄及理廄，再加上看見前理廄馬「烽煙四喜」的飛躍進步，聰明的讀者自然明白，短期內應秤高哪些馬了。



第一場五班一○○○米。「首驫」上季在李廄跑過九仗仍是三零部隊，不過與一般全無戰鬥力的馬有一明顯分別，就是本身一再展示銳利前速，只可惜總是虎頭蛇尾。不過在上季770場次五班谷草一千米所見，「首驫」在全程領放之下，雖仍捱不到尾，但總算到最後一百米才失三甲，表現較之前已有明顯進步。



暑期後「首驫」轉投呂廄，做足工夫兼試閘，似有一出即拼之意，有幸遇上此組馬的速度不算太高，此駒排六檔起步，只要交回上季的前速，足以在轉彎前透出自領，若相信前李廄馬轉倉後普遍會有進步，憧憬牠今仗能捱多一百米應不為過。



仲達