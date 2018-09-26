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勝在有方——魅影揚飛向上突破

2018-09-26 列印
　　「魅影揚飛」上季一出即在直路賽輕勝，反映大馬不必熱身也可交出高水準。再出跑轉彎路程也能入Q，性格算忠心。出道第三仗進軍三班田草千四，排外檔耗力切入後段段快跟，仍能跟實力指標「估惑」跑近，當時已確認具PPG精英級數。可能此役耗力稍多，三歲馬其後演出略反覆，但季尾稍休即能以佳速氣走「巡航導彈」，後駒再出能輕勝，水準值三班中上級。今季踏入四歲黃金期後預期再進，雖然八月中曾缺課數天，但姚廄此類馬常有好演出，早前泥閘稍騎反應夠好，排檔適中形勢理想，拆開兩組後此場對手甚弱，力足持續向上突破。

　　「飛霸龍」上季三歲新馬錦標曾跟前駒跑近，硬拼後久休轉跑谷草千二，初遇三班快步速，段段快跟也能跟其後再添兩捷之「再石磨藍」跑近。拼後連場走樣，今休夠才出，可像上季般一出即勝。

方駿暉
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