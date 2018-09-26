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重點出擊——區域快車強組精品

2018-09-26 列印
　　剛戰姚廄「最新鮮」終於重開勝門，非常難能可能，因為牠受腳患困擾多時，對上一次奪冠已是三季之前的事了。姚本輝近期出撃頻得手，看來他在暑假期間下了不少工夫，今次賽事再屯重兵，馬迷宜多加注意！

　　第三場四班千二米，「區域快車」歷來只出賽三次，較有睇頭莫過於上季總場次585，臨場是逾百倍巨冷，無疑台前幕後一致睇淡，但牠陣上跑來虎虎生威，雖然略賺有利場地，但整體賽事水準頗佳，頭馬「自由旺」與其跑線相若，再出亦可再勝，其餘「好好彩彩」、「瑩之光」、「神威敖翔」和「飛雲錐」隨後也紛紛交出頭馬，甚至「軍力勁」今季稍加進步亦攻陷泥賽。「區域快車」身處強組而只輸三乘許，如此賽績豈是四班貨色？查此駒暑假復課甚早，亦一早試準谷閘，可謂有備而來，極有條件打開勝門。

安西教練

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