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伊仁絮語——紅運戰士增程必合

2018-09-26 列印
　　第五場「紅運戰士」上仗初出跑嫌短的谷草千二米，由於排位欠佳，結果全程被頂在外疊，但末段衝刺仍佳，最終得第四名，而蹄下敗將「香江穩勝」翌仗即補中，可見賽事水準甚高。此駒在英國雖只競逐膠沙地，但三度勝出一哩途程，今增程必合腳法，改由潘頓策騎，戰意更是明顯。

　　第六場「活力寶駒」上季三歲已能上名，證明潛力頗佳。上仗早段留守較前位置，以致影響末段衝刺，敗不作準。此駒父系為服役時五勝長途賽的「忠誠漢子」，母系源自「沙鞍井」，跑較長路程會更合適，今場沒有太多馬匹搶放，牠應可輕鬆跟前，機會樂觀。

Ian
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