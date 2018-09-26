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翠絲過兩關——紫雲星金津輝煌

2018-09-26 列印
　　可惜本港沒有千一米賽事，若有的話，「紫雲星」定能多贏幾仗。大家都知此駒是快馬，但經常未能埋尾。事實上，牠在港兩場勝仗均不是搶前領放，全是緊跟放頭馬入直路後，才將對手趕過勝出。今場「大四喜」排大外檔只有局搶，「紫雲星」排四檔，只要出閘後耐心跟隨對手，待直路才發力衝上，誓可直奔終點贏馬而回。

　　「金津輝煌」已準備多時，復課三次試閘都有不俗走勢，馬房決心操好才出。雖然排十檔並非理想，不過利敬國擅於發揮後勁，希望可幫到此駒，乘着勇態後上贏馬。

珊翠絲
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