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﻿馬場浮世繪——丁冠豪五班稱王稱霸

2018-09-27 列印
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　　新開倉的丁冠豪昨晚憑「奇妙星光」報捷，至今在五個有派馬上陣的賽日都贏，更誇張的是出戰五班賽未曾甩過三甲，除了前駒、「銀城福星」、「飛壹般」及「幸運神駒」，昨晚頭場的「創意寶」亦跑得季軍。

馬場浮世繪
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