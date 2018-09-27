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﻿馬場浮世繪——方嘉柏做八百W大師

2018-09-27 列印
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　　方嘉柏昨晚與祈普敦合作憑「電子大師」贏馬，而今場除了騎者打開季內勝門，更是方仔在港從練的第八百W，非常有意義，所以賽後他高興得與仔仔攬頭攬頸，又做出勝利手勢，興奮忘形！

馬場浮世繪
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