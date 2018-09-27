﻿蔡約翰開齋兼捧盃

昨晚蔡約翰先憑「鄉村瑰寶」開齋，再憑「紅運戰士」捧走鄉村俱樂部盃，而為蔡廄起孖的潘頓，在騎師王卻不敵同樣梅開二度的潘明輝，後者除憑「紫電明珠」及「飛霸龍」贏馬，因另有兩席殿軍而封王。至於祈普敦憑「電子大師」打開季內勝門，並且是方嘉柏在港從練的第八百W。



昨晚是九月份最後一次賽事，向來慢熱的蔡約翰亦告開齋，他先憑「鄉村瑰寶」取勝，之後再贏「紅運戰士」包辦第四口孖寶，並且捧走鄉村俱樂部盃，而建功的都是潘頓。蔡約翰賽後說：「當我看到『鄉村瑰寶』能夠在谷草C+3跑道競賽時，守在前領馬之後的位置，便知道很大機會取勝，但到底牠是否真的質素高強，暫時仍是未知之數，不過馬兒初出後進步的確甚大，希望能夠繼續成熟進步，交出更佳成績。『紅運戰士』今仗增程並非全無根據，因為在外地也是贏中距離，當然潘頓的發揮亦出色。」



此外，東廄昨晚憑「萬事欣」食頭胡，丁廄憑「奇妙星光」贏第二場賽事，雙雙以六場頭馬在榜首領先，其中丁冠豪指出：「『奇妙星光』是北半球馬，可能比較遲熟，如今五歲才開始適應水土，今次牠做足工夫而來，負輕磅也有利，由於本身均速，臨場能跟前走無疑是致勝關鍵。」



至於方嘉柏憑「電子大師」贏得從練第八百W，騎者祈普敦則打開季內勝門，賽後方嘉柏高興地說：「我能夠在港取得八百場頭馬，當然感到高興，因為香港賽事競爭激烈，評磅制度吃緊，要贏一場頭馬實在不容易。當初『電子大師』來投時腳部有毛病，幸好情況並不嚴重，很快便能重新投入操練，以牠今場的表現來看，應該具有質素，而且有進步空間。」



另一方面，昨晚華人小將又有馬贏，其中潘明輝為呂廄「紫電明珠」一放到底，尾場再贏「飛霸龍」，起孖兼後上成為騎師王。練者呂健威透露：「『紫電明珠』雖然已經八歲，但一直演出都非常忠心，以一匹中班馬來說能累積五百多萬獎金，真令我不敢置信。賽前我本想配蔡明紹策騎此駒，因為人馬一再證明合拍，但他另有所選而婉拒，如今益了潘明輝。」



其餘巫顯東為師門的「最驫」報捷，練者沈集成指：「『最驫』上仗再跑一千米，可能已失去新鮮感，所以路程嫌短，加上當時又排了外檔，反觀今仗除了排好檔，增程千二米亦較合適，故順利勝出。」



記者：文傑、亨利