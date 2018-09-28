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﻿馬場浮世繪——馬會謀增播日本賽事

2018-09-28 列印
  由於澳洲對香港馬匹實施的禁運安排至今尚未撤回，多場澳洲一級賽已經不再符合轉播至香港的標準，於是香港馬會決定增加轉播日本賽事來港，在本周日的短途馬錦標賽馬日後，下月十四日將輪到轉播秋華賞賽馬日。

  馬會行政總裁應家柏表示，日本的大賽都在周日舉行，經常跟香港賽日撞期，現在正好從越洋轉播日本賽日中，多了解香港客戶的反應。一般的日本大賽日，其重心大賽會佔全日總投注百分之六十五或更多，香港轉播時會否出現同一情況，要待至當日才有答案，如果反應良好，不排除日後轉播更多日本賽事來港。

馬場浮世繪
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