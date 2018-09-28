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﻿馬場浮世繪——美麗傳承重遊舊路

2018-09-28 列印
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  上年度馬季香港馬王「美麗傳承」，將於國慶賽馬日復出，力爭衞冕三級賽慶典盃，練者大摩將採取與上季相若的部署，務求令這匹鎮倉之寶今季能再創佳績。此駒昨早進行了一課草地快跳，大摩認為牠在對面直路的千八米處起步，沿途走勢順暢，而準備出操時更顯得躍躍欲試，這都顯示出牠已升火待發，準備就緒。

  不過大摩亦強調，現時主要讓「美麗傳承」循序漸進，希望三仗後能以最佳狀態角逐十二月的香港國際賽，而且下周一之戰，此駒須負一百三十三磅及自十一檔起步，並未預期可以輕鬆應付。

馬場浮世繪
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