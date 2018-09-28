  • 2018年9月28日 星期五
  • 26º
  • 76%
熱門： 交通費補貼高鐵居屋民族黨大學排名

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——南非雙雄覬覦慶典盃

2018-09-28 列印
  兩位南非騎師史卓豐及利敬國，均對國慶賽馬日的三級賽慶典盃抱有憧憬，前者將夥拍沈廄「四季旺」角逐，而後者則為何廄「五十五十」執韁，都屬新配搭。

  今季史卓豐已經常為「四季旺」在晨課中進行操練，昨早便於對面直路彈閘，他認為馬兒已準備就緒。至於「五十五十」最近試泥地千二米閘在利敬國胯下勝出，他亦有信心此駒今季能證明有一級賽爭勝之實力。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd