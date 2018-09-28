﻿幸運如意昨晨日本開操

第五十二屆日本短途馬錦標本周日在中山競馬場舉行，香港代表「幸運如意」早前已抵當地，準備角逐此場國際一級賽。而負責策騎的柏寶昨晨亦過檔操練，在草地跑道快跳，只見該駒出跑道時有點脾氣，但鞍上人用馬鞭輕拍兩下，馬兒立即集中精神競跑。



課後柏寶對「幸運如意」表現感到滿意，並期望周日交出成績，他說：「『幸運如意』面對日本的新環境，加上連續多日獨自在馬房，難免感到寂寞，所以開始操練時有點不集中，但當我在最後六百米時曾稍加催策，提醒牠要提起精神競跑，牠亦隨即交出反應，無疑今（昨）日場地頗鬆軟，令牠所締的時間不算快，但動作良好，四肢伸展順暢，表現令我滿意。」



昨晨「幸運如意」出操前，中山競馬場上空一直有雨，其後東京亦有雨，另外現在亦有颱風吹襲日本，但柏寶認為即使周日賽事在變化場地進行，也不會影響座騎機會。因為「幸運如意」來港前曾在澳洲軟地賽事輕勝四個多馬位，即使是較低班賽事，亦已證明合跑。



至於今課「幸運如意」操練時加配眼罩，柏寶提議練馬師呂健威讓馬兒亦用該配備出賽，騎者指出：「我感到現在是適當的時候讓『幸運如意』戴眼罩上陣，因為牠對日本環境較陌生，戴眼罩將幫助集中精神競賽，何況日本的賽事步速快，出馬數目較多，牠應該不會像在香港戴眼罩出賽時般鬥口，當然最終還要由練馬師呂健威決定。」



被問到對「幸運如意」今戰期望，柏寶則有以下回應：「目前香港短途馬水準甚高，『幸運如意』跟牠們相比，大約落後一馬位左右，所以要到海外出賽，希望對手不同之下，能夠有利爭勝，雖然牠仍會碰到其他問題，但我會全力以赴，替其爭取佳績。」



鐵杵成針主隊希望



主隊方面，今年已摘下高松宮紀念賽冠軍的「鐵杵成針」，看來會備受追捧，這匹五歲佳駟今季四度上陣，包括四月來港角逐主席短途獎，結果跑獲殿軍，上仗在阪神出爭短途馬錦標的傳統前哨戰人馬錦標，最終奪冠而回。



其餘「純美化身」六次出戰中山千二米草地賽，取得兩冠四亞佳績，而最近八仗均跑入前五名，此駒以往時有脾氣問題，但莫雷拉已找到駕馭之法，上仗策騎牠在札幌攻下三級賽堅蘭盃，今仗人馬會繼續攻堅。



特約記者：文傑