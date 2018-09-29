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﻿馬場浮世繪——莫雷拉今起日本再客串

2018-09-29 列印
  前香港冠軍騎師莫雷拉，將於今日起展開在日本的第二個客串期，直至下月二十八日為止。今、明兩日賽事，他均會在東京策騎八駒，合共上陣十六場。莫雷拉上月份在北海道客串期間，合共贏出三十一場頭馬，深受當地練馬師和馬主歡迎，故相信在今趟客串期內，莫雷拉仍不愁寂寞。

馬場浮世繪
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