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﻿馬場浮世繪——呂健威東瀛談國慶戰馬

2018-09-29 列印
  正在日本為「幸運如意」督師的呂健威，於周一的沙田國慶賽日的兩場三級賽中都有馬參戰，昨晨他在日本談論爭標機會時，指「軍歌」跑千四米曾造出快時間，不過今次角逐慶典盃是其莫大考驗，幸好是跑讓磅賽事，高分馬要讓磅予牠，令牠得以在較好形勢中爭取成績。至於出戰國慶盃的「真好彩」和「幸福分享」，呂健威指前駒上場表現令人失望，如今回師另一贏馬途程，負上最輕磅迎敵，冀望會有突破。至於「幸福分享」，呂健威指牠因為評分不足以報跑慶典盃，才決定報跑此賽，當然此馬跑較長途程會更佳，只希望今仗可憑久休後的新鮮感而爭取佳績。

馬場浮世繪
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