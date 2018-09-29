﻿幸運如意全力備戰

呂健威與「幸運如意」馬主成員之一溫錫鉆，前日抵達日本後，昨晨一同去到中山競馬場，觀看「幸運如意」備戰周日的短途馬錦標。今課馬兒由騎馬人呂樂文策騎，在泥地跑道倒圈慢跳一圈，然後再緩步經隧道回馬房，呂健威表示滿意馬兒目前狀態。



昨日是自從星期三後，「幸運如意」在日本第二次倒圈操練，不過呂健威強調這並非特別部署，他解釋︰「當周三『幸運如意』操練時，本來是安排順圈試跑，可是跑至千二至千四米段柱時，其情緒開始變得不集中，然後不想繼續前進，於是便隨牠意願以倒圈方式操練，結果走勢不差。今（昨）日情況亦是相若，而明日（今）作最後操練，牠亦可能一樣倒圈進行，但牠日前在草地跑道試跑，則沒有任何問題出現。」



呂健威補充謂，「幸運如意」早前在檢疫馬房受檢的一星期中，每天都在營內放草場放草，他覺得目前馬兒較在香港時更開心，神態相當好。另外，「幸運如意」早晚都有磅重，最新的磅位為一千零七十磅，而且連課操練的走勢不差，希望屆時可以取得佳績。



當被外國傳媒問到為何今次派遣「幸運如意」遠征，呂健威則謂，日本中央競馬會早兩年前便嘗邀「幸運如意」征日，可是當時馬兒集中競逐本地大賽，一直未能成行。可是，近年香港短途佳駟眾多，「幸運如意」已較難爭取贏馬，於是便決定嘗試出征日本。



呂健威又謂今仗賽後，「幸運如意」便要回港備戰香港國際賽，而上季牠跑千四米曾後上接近，證明有足夠長力，故此不排除日後增程報跑較長途程，目前會全力於今仗爭取成績，其他留待稍後決定。



另一方面，日本昨日整天風和日麗，不過由於有颱風逼近，當地氣象部預測，東京天氣將於今日開始轉壞，周日賽事很有可能在變化場地上舉行。呂健威表示「幸運如意」來港前跑變化場地贏過馬，在港則多數跑正常場地，所以倘若周日要跑變化場地，難以估計牠能否立即適應，只能全力以赴。



特約記者：文傑