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﻿馬場浮世繪——幸運如意將留前鬥後

2018-09-30 列印
攝影：Wai Cheung
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  將於今日在日本中山競馬場角逐短途馬錦標的「幸運如意」，昨晨作最後備戰，首先由助手策騎在泥地跑道倒圈慢跳一圈，然後到亮相圈遊花園，最後再到上鞍處前的踱步圈再遊花園，期間練馬師呂健威、馬主溫錫鉆和溫佩珊父女及其親友均在場觀看。

  呂健威在晨操完畢後表示，「幸運如意」此課走勢暢順，狀態續有進展，可惜排不利的十四檔起步，如果早段跟其他快馬鬥搶，隨時被逼走外疊，若因此耗力太多，未必有足夠體力在上斜的直路上發揮後勁。因此，「幸運如意」採用留前鬥後戰略爭勝。另外他亦接納了騎師柏寶的意見，讓「幸運如意」戴眼罩出賽，希望能幫助牠集中情緒競逐。

馬場浮世繪
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