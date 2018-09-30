﻿龍串鳳增程復前失

田泰安上周三憑「萬事欣」再添頭馬進帳，季內頭馬數字上升至五場，明日國慶日賽事，他胯下九匹座騎全來自東、蔡、方及羅等幾個大馬房，且不乏實力分子，隨時連場數胡，他表示必會把握機會以爭取更多支持。



「友瑩囍」上季兩戰場得一冠一亞，今季踏入四歲，前景被一致睇好，可是上場復出跑千二米卻只能拼得第三，熱身後明日增程跑千四米，田泰安揚言可收復前失：「『友瑩囍』質素不成疑問，可是牠體格魁梧，而且競跑時動作不太敏捷，所以需要多操多跑才可步入作戰狀態，而且千二米不一定是最合適途程，所以上場落敗不足以反映實力。復課後操練加強，早前再遣往試泥閘，肯定有助提升狀態。另外『友瑩囍』今仗增程跑千四米，相信亦更合發揮，總括來說今仗爭勝條件更足，有望贏回一場頭馬。」



田泰安今季暫時與告東尼合作七次，已取得四冠一季，今次騎練再有「龍串鳳」和「牛精輝煌」攜手出擊，田泰安坦言對前駒機會感到樂觀：「『龍串鳳』上場在直路賽跑第四，可是只落後『勝利寶石』兩馬位，而且過終點時走勢仍勁，反映現階段跑一千米已太短。今仗多跑二百米，且排在有利的五檔起步，相信會更合發揮，只要起步順利並能守在前列有利位置，將極具競爭力。」



「當家精選」季內復出角逐千四米三級賽的慶典盃，田泰安表示早前兩度夥拍其試泥閘，可是畢竟沒有出賽一段時間，目前馬兒狀態只是初起，今場是憑質出戰。不過千四米屬其合適途程，而且只負一一九磅，希望可以演出接近。



特約記者：文傑