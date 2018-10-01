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頭號目標——鋒芒畢露坐位望贏

2018-10-01 列印
　　第六場三班一六○○米。此場有半數馬屬季內初出，其中「勝利導航」、「佳知武仕」等暫時都只反映能應付千六米，卻未證明有更長途氣量，若步速拉快一點，未開氣隨時埋唔到尾。

　　「鋒芒畢露」除佔已熱身之利外，上季553場次跑三班千八米，在第四段稍為加快之下，最終只能跑回一席第六，看似氣量不足，但其實當日直路不利走內欄，此駒蝕了場地才負兩身位，未必是敗在欠缺長力。

　　今季「鋒芒畢露」已在谷草熱身，沿途以自殺式步速狂放之下仍力保季軍，反映應有氣量應付增程。今仗回師上季贏馬的田草再戰，續配黃俊減磅，只要按本身舒適的步速順放，除非又遇上不利地或場地不利放等古怪偏差，否則可坐位望贏。

仲達
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