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勝在有方——環保動力外檔更好跑

2018-10-01 列印
　　「環保動力」前季尾於田草千六氣走「豈等閒」時正是排大外檔，證明切入後賺慢步速鬥爆一段之威力頗強。上季稍休復出能氣走其後跑得好之「飛星凱旋」，當時沿途走外疊也能擊退「財寶家駒」，確認望空跑衝程夠長。季中負頂磅仍能第二度壓倒「太聰明」，跑出水準值三班中上級。季尾轉投沈廄後，遇上超慢步速仍能以終極時速21秒93衝近其後輕勝之「再石磨藍」，實力遠比一般千四馬強。早前戴眼罩試泥閘走勢爽勁，外檔更好跑，可像廄侶「帝豪寶寶」和「最驫」般，由從化回來後出冷。

　　「金如意」上季中於田草千八能狂勝「太聰明」，實力比前駒有過之而無不及。其後連場走樣，差到不似真。暑假後最近試泥閘大有起色，休了四個半月復出，大幅縮程仍可跟前駒爭冷W。「歡樂小子」上季常在劣勢下入三甲，忠心鐵馬退化不多，老馬必趁季初先下手為強。

方駿暉
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