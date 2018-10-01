伊仁絮語——金碧科人馬破悶局

第四場「金碧科」可說是全組最欠運的賽駒，上季數度成為熱門，都因不同原因致敗。七月初在莫雷拉胯下角逐四班千四，偏偏在末段關鍵時刻未能望空，最終負於「巴基之友」不足三乘；一星期後匆匆再出，卻受制於外檔而被逼留守較後位置，結果後追不及，負於「烽煙四喜」及「同歡樂」而得第五。「金碧科」上季多次在強組賽事交出接近演出，今季初出表現亦佳，僅負於近況大勇的「贏馬神器」。當然今仗檔位欠理想，早段也許會走外疊，幸好同場強手不多，若能及早取得遮擋，末段定可交出強橫追勁。再者李寶利及鄭俊偉仍未開胡，寄望此駒能克服劣檔，騎練雙雙破悶局。



近期從化兵表現亮眼，沈集成已有「最驫」兩勝，今日第五場「環保動力」體質較弱，但質素在三班游刃有餘，雖然上季未能取得頭馬，但兩度跑獲亞軍，證明具備不俗戰鬥力。此駒早前在從化兩度試閘，走勢俱佳，今仗首次戴眼罩，相信早段會進佔較前位置，配巫顯東獲減五磅，有力一爭。



Ian