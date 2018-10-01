重點出擊——至尊大師勢可連捷

今日角逐第四場四班千四米的「至尊大師」，上季於總場次780初落五班跑千四，雖然只得第四名，但看當天兩組四班同程的頭三段步速，竟較五班還要慢了半秒之多，而「至尊大師」及「安喜」同屬步速受害者，殊不知兩駒巧合於今季九月九日一同出賽而列陣不同班次，結果雙雙勝出。



回顧「至尊大師」今季贏馬一役，本身採取放鳶策略，比較同日四班同程頭馬「軒轅齊飛」，前駒的頭三段步速較之快了九線，再次證明「至尊大師」所造之水準，在四班時刻可起作用！



今次「至尊大師」還有一項利好因素，就是負磅較之前兩仗大減十多磅。而預計今場的前置馬匹，瘋得上季賺盡步速才上名的「瀟灑王子」，「至尊大師」的形勢非常有利。梁家俊上仗因遠征韓國而易配田泰安，今次奪回帥印，誓可成為另一匹季內連捷馬。



安西教練