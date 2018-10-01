重點出擊——至尊大師勢可連捷

回顧「至尊大師」今季贏馬一役，本身採取放鳶策略，比較同日四班同程頭馬「軒轅齊飛」，前駒的頭三段步速較之快了九線，再次證明「至尊大師」所造之水準，在四班時刻可起作用！
今次「至尊大師」還有一項利好因素，就是負磅較之前兩仗大減十多磅。而預計今場的前置馬匹，瘋得上季賺盡步速才上名的「瀟灑王子」，「至尊大師」的形勢非常有利。梁家俊上仗因遠征韓國而易配田泰安，今次奪回帥印，誓可成為另一匹季內連捷馬。
安西教練
首宗港男中招 香港爆發全球首宗老鼠傳人的戊型肝炎，公共衛生急響警號！「病毒偵探」袁國勇教授經追查後，發現一名居於黃大仙彩雲邨的男子染上只在老鼠身上存在的「C物種」－戊型肝炎病毒，但難以確定其感...
2018-09-29
中國農業農村部新聞辦公室昨天發佈通報，吉林省松原市長嶺縣發生一宗生豬非洲豬瘟疫情，這已是內地自八月三日以來爆出的第二十六宗疫情。農業部通報又說，疫情發生後，農村部立即派出督導組前往當地協助。國務院總理李克強於周四（二十五日）主持召開常務會議時提及地方政府要嚴格落實防控責任，對轄區內動物防疫工作負總責。 根據發佈，中國農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衞生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，吉林省松原市長嶺縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。該養殖戶存欄生豬四十四頭，發病八頭，死亡三頭。 直到昨天，中國內地已經發生二十六例非洲豬瘟疫情。 農業部通報又說...
2018-09-29
雖然高跟鞋是女孩的恩物，但價值一億元的高跟鞋卻不是每人都負擔得起。杜拜一個時尚品牌昨天展出一雙號稱全球最貴的鍍金細高跟鞋，上頭鑲有數百顆鑽石，光彩奪目，要價令人咋舌，要一千七百萬美元（約一點三億）。提供珠寶的Passion Jewellers執行長卡拉強達尼（Hemant Karamchandani）表示：「杜拜是百萬和億萬富豪之城，我們將這裏和整個波斯灣地區視為潛在市場。」 據「每日郵報」報道，在全球部份主要時尚品牌難以賣出高端服裝之際，時尚品牌Jada Dubai今天展示一雙鍍金皮製細高跟鞋，上頭鑲有眾多閃亮鑽石。兩隻鞋的尖頭處附近，還各有一顆十五克拉的D級無瑕圓形鑽，...
2018-09-29
大潭豪宅紅山半島坐落在白筆山道，依山面海，面向大潭灣。是次介紹單位為複式連天台，面積2455方呎，五房連一套房間隔，向東南，享山海雙景。據悉，業主曾以過千萬裝潢單位。 紅山半島位於大潭白筆山道...
2018-09-29
於本月兼第三季最後一個交易日，加上即將迎來三日假期，港股窄幅上落。恒指收市升72點或0.26%，報27788點，第三季累跌1166點或4.03%；國指則升78點或0.72%，報11017點，第三季累跌...
2018-09-29
下周歐聯戰火重燃之前，今晚歐洲各大聯賽率先上演連場大戰，其中重頭戲莫過於英超車路士主場惡鬥利物浦。藍獅翼鋒夏薩特愈踢愈勇，獲隊友巴克里盛讚超越C朗拿度和美斯成「世一」，相反紅軍射手穆罕默德沙拿開季以來腳風不順。兩軍王牌一起一跌，車路士可望四天內雙殺紅軍，主勝無問題。（Now621台周日凌晨0:30直播） 香港球迷尊稱夏薩特為「夏世三」，指其戰鬥力排在C朗及美斯之後。不過，此子今季英超六戰貢獻五球兩助攻，上場聯賽盃第三圈後備上陣更攻入金球，領軍作客2:1反勝利物浦晉級，表現勇猛，中場巴克里直言他已是「夏世一」：「我認為他已超越C朗和美斯，尤其他踢法比後兩者無私得多。」...
2018-09-29
大家眼裏別只有iPhone XS/XS Max，其實Apple同期還帶來了Apple Watch Series 4，經歷四代進化，新錶不但換上更大的圓角全熒幕，操作變得爽快，多元化的運動健身與健康監測...
2018-09-29
外貌甜美嘅出爐港姐冠軍陳曉華（Hera）一夜成名，但人氣絕對唔夠16年冠軍馮盈盈囉，皆因前排FYY（馮盈盈）嘅「公廁論」一出搞到滿城風雨，惹嚟港姐前輩狂插，但網民就勁Buy！日前傍晚，高大Hera晒長...
2018-09-29
強颱風「山竹」過後超過一星期，四處仍然見到被吹得東歪西倒的樹木，在等待清理。 我家附近的馬路旁原本有四棵長了十多年大榕樹，樹冠茂密，每到黃昏時分，會有大量雀鳥回巢，吵得不得了，路過你就會明白甚麼叫「鳥噪」。但「山竹」過後，四棵大榕樹倒了三棵，不是連根拔起，便是攔腰折斷，令人十分惋惜，為何長得這麼漂亮的大樹，遇風即倒？偏偏那些樹冠不大，長得高高的棕櫚樹，卻完好無缺，不禁讓人想起「樹大招風」和「根深葉茂」這兩句成語。 這幾棵榕樹的樹冠很茂盛，但根部卻長不深。生長在城市中的樹木，會受到很多限制，除了地底下有很多管道設施之外，地面上也鋪設了磚塊，阻礙了樹根的生長。樹冠很大，樹大招風...
2018-09-29
第六場三班一六○○米。此場有半數馬屬季內初出，其中「勝利導航」、「佳知武仕」等暫時都只反映能應付千六米，卻未證明有更長途氣量，若步速拉快一點，未開氣隨時埋唔到尾。 「鋒芒畢露」除佔已熱身之利外，上季553場次跑三班千八米，在第四段稍為加快之下，最終只能跑回一席第六，看似氣量不足，但其實當日直路不利走內欄，此駒蝕了場地才負兩身位，未必是敗在欠缺長力。 今季「鋒芒畢露」已在谷草熱身，沿途以自殺式步速狂放之下仍力保季軍，反映應有氣量應付增程。今仗回師上季贏馬的田草再戰，續配黃俊減磅，只要按本身舒適的步速順放，除非又遇上不利地或場地不利放等古怪偏差，否則可坐位望贏。 仲達
2018-10-01