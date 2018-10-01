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翠絲過兩關——勝利導航當家精選

2018-10-01 列印
　　「勝利導航」本來出戰九月十六日的賽事，卻因為打風而取消了，結果延至今次國慶日才作季內首戰。觀乎上季煞科一役，牠在直路走不利路段仍衝入第五，如今降落三班是虎入羊群，絕不能漠視其機會。

　　第八場慶典盃只是三級賽，一眾頂尖精英上陣，無非為求熱身，目標應是十二月的國際賽，故今次的鬥志未必鼎盛，令輕磅馬有可乘之機。「當家精選」上季出戰打吡後便無出賽，一心留待今季才再起飛。撇除經典盃及打吡兩仗，牠出爭一哩或以下途程共得七冠一亞，賽績非常出色，今場得輕磅之利，值得看好。

珊翠絲
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