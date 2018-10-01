翠絲過兩關——勝利導航當家精選

強颱風「山竹」過後超過一星期，四處仍然見到被吹得東歪西倒的樹木，在等待清理。 我家附近的馬路旁原本有四棵長了十多年大榕樹，樹冠茂密，每到黃昏時分，會有大量雀鳥回巢，吵得不得了，路過你就會明白甚麼叫「鳥噪」。但「山竹」過後，四棵大榕樹倒了三棵，不是連根拔起，便是攔腰折斷，令人十分惋惜，為何長得這麼漂亮的大樹，遇風即倒？偏偏那些樹冠不大，長得高高的棕櫚樹，卻完好無缺，不禁讓人想起「樹大招風」和「根深葉茂」這兩句成語。 這幾棵榕樹的樹冠很茂盛，但根部卻長不深。生長在城市中的樹木，會受到很多限制，除了地底下有很多管道設施之外，地面上也鋪設了磚塊，阻礙了樹根的生長。樹冠很大，樹大招風...

2018-09-29