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﻿勝在有方——問鼎高峰把握機會

2018-10-03 列印
　　「問鼎 高峰」前季出道後於谷草創出一番功業，初上三班兩度入Q後便能衝破阻力，曾跨季十二仗於谷草入前四名，本屬忠心鐵馬。上季首仗評七十三分沿途走外疊，仍能氣走其後能勝之「狀元才」，而跟當時新鮮感特強之「勇敢傳說」包Q，當時休後仍交出三班中上級水平。其後進度徘徊而見頂回落，季尾少做工夫下不斷跑欠佳之田草千四米，減分心意明顯。今仗回到四班作賽，準備工夫轉趨積極，最近泥閘按實未試，起用馬房愛將潘頓，既然廄侶「四千金」上星期甫落班也可克服劣勢而由蟲變龍，這匹近季展現更高級數之六歲PPG，自當把握黃金機會重開勝門。

方駿暉
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