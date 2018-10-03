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﻿重點出擊——紅星條件配合

2018-10-03 列印
　　第六場三班1200米，潘頓揀騎「忠心美麗」，原因不難理解，正所謂「人在江湖，身不由己」，但偏偏遭電腦大神戲弄，不幸抽最外檔起步，對於一匹偏向均速的馬匹來說，臨場際遇要靠運氣了。

　　即使上述原因不成立，筆者仍偏愛潘頓棄騎的「紅星」。此駒跑谷草千二成績斐然，評分又重返勝時水平，條件配合。先睇上仗季內初出，當晚跑道極有利內疊前置，由於本身排外檔，早段被逼留後，直路卻能沿中路輕描淡寫追入第六，並造第二快末段時間，狀態毋須懷疑。再睇上季尾796場次，不計頭二馬尚未出賽，三至八名馬匹今季再出全入三甲！該役「紅星」直路取位不太暢順，不斷轉換跑線，最後五十米更接近收停，即使意外重重，仍能於強組場合得第七，今有幸排靚檔起步，勢可重拾久違的頭馬！

安西教練
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